DAX24.078 -0,4%ESt505.336 -0,2%Top 10 Crypto16,64 +2,4%Dow44.104 -0,2%Nas21.478 +0,1%Bitcoin103.251 +0,8%Euro1,1599 -0,4%Öl66,53 +0,3%Gold3.350 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Apple 865985 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX schwach -- Wall Street stabil -- AMC dämmt Verluste deutlich ein -- TUI, DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie kaum bewegt: Erholung nach Rückschlag bei Eli Lilly stoppt fast Novo Nordisk-Aktie kaum bewegt: Erholung nach Rückschlag bei Eli Lilly stoppt fast
Multitude: Attraktive Bewertung, hohe Dividendenrendite und überzeugte Insider! Multitude: Attraktive Bewertung, hohe Dividendenrendite und überzeugte Insider!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Aktien New York: Kaum veränderter Wochenstart

11.08.25 15:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
21.482,7 PKT 32,7 PKT 0,15%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.390,0 PKT 0,6 PKT 0,01%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Kursgewinnen am Freitag sind die US-Börsen am Montag wenig bewegt in den Handel gestartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der technologielastige NASDAQ 100 sowie der marktbreite S&P 500 notierten wenige Minuten nach der Eröffnung jeweils knapp im Plus. Für den Nasdaq 100 reichte es für ein Rekordhoch. Zuletzt stand er bei 23.623 Punkten. Beim Dow waren es 44.203 Punkte und beim S&P 500 6.393 Punkte.

Wer­bung

Anleger agieren vor wichtigen Ereignissen aus Wirtschaft und Politik vorsichtig. Zunächst warten die Investoren auf frische Inflationsdaten am Dienstag, die große Bedeutung haben mit Blick auf die Frage, ob die Notenbank Fed den Leitzins im September senken wird. Weitere Anstiege der Gesamtinflationsrate wie auch der Kerninflationsrate ohne Energie und Lebensmittel würden erwartet, und darin dürfte sich auch der preistreibende Einfluss erhöhter Zölle niederschlagen, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba.

Am Freitag steht eine wichtige Weichenstellung für den Ukraine-Krieg auf der Agenda. Dann will US-Präsident Donald Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin im Bundesstaat Alaska empfangen, um über eine mögliche Friedenslösung im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verhandeln./ajx/men