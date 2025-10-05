GNW-News: Bei den renommierten World Class Global Finals wurde Felice Capasso aus Norwegen zum weltbesten Barkeeper 2025 gekürt
^TORONTO, Oct. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Felice Capasso aus Norwegen wurde bei
einem der weltweit führenden Cocktailwettbewerbe, der dieses Jahr in Toronto
stattfand, mit dem karriereprägenden Titel?World Class Global Bartender of the
Year 2025" ausgezeichnet. Er setzte sich gegen Finalisten aus 51 Märkten auf
sechs Kontinenten durch und wurde von einer internationalen Jury aus führenden
Branchenexperten während der jährlichen Feier der globalen Cocktailkultur zum
ultimativen Sieger gekürt.
Felice Capasso von der Nedre Løkka Cocktailbar in Oslo und Gründer der Sesto
Senso Academy, einem Zentrum für Schulungen im Bereich Wein und Spirituosen,
überzeugte die Jury mit einer Reihe von Signature-Drinks, die seine Leidenschaft
und Kreativität im Bartending unter Beweis stellten. Neben dem renommierten
Titel erhält er eine Trophäe, eine vollständig finanzierte Reise zu den Global
Finals im nächsten Jahr, Mentoring durch Top-Talente sowie einen einjährigen
Tourplan zu Diageo-Märkten auf der ganzen Welt. Zudem wird er als Gast-Barkeeper
in erstklassigen Bars auftreten, Barkeeper-Schulungen leiten und Events
moderieren.
Während des Wettbewerbs nahm Felice an mehreren innovativen Challenges teil,
einschließlich der Neukreation klassischer Drinks mit Johnnie Walker Black
Label. Dabei interpretierte Felice traditionelle Gin-Klassiker auf einzigartige
Weise mit einem Black Label-Twist, darunter den Drink?Top Notes", inspiriert
vom klassischen French 75. Beim Don Julio 1942-Wettbewerb entwickelte er einen
begleitenden Aperitif basierend auf einem KI-Kunstwerk, der den Geist der
Ursprünge des Tequila einfing. In der multisensorischen Cocktail-Challenge mit
The Singleton entwarf er eine individuelle Plattenhülle, inspiriert vom
legendären Song?That's Amore", die die Wärme neapolitanischer Straßenecken
lebendig werden lässt. Dazu kombinierte er seinen Signature-Cocktail?Between
Us" - ein Erlebnis, das die Jury restlos begeisterte.
Felice Capasso, World Class Global Bartender of the Year 2025, sagte:
?Der Gewinn des World Class ist für mich mehr als nur ein wahr gewordener Traum.
Vielmehr habe ich unermüdlich auf dieses Ziel hingearbeitet. Dieser Sieg ist der
lebende Beweis, dass man alles erreichen kann, wenn man etwas wirklich will,
hart dafür arbeitet und niemals aufgibt. Mit diesem Erfolg übernehme ich auch
Verantwortung: Ich werde Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Spirituosen
unterstützen und andere Barkeeper motivieren, die in der Branche vorankommen
möchten."
Kevin Delaney, Global Head of World Class, äußerte sich wie folgt:?World Class
ist der ultimative Toast auf die Menschen, die das Herzstück der Gastronomie
bilden. Die besten Barkeeper kreieren Cocktails auf höchstem Niveau und haben
gleichzeitig den Finger am Puls der Trends von heute, morgen und der Zukunft. Im
Rahmen des World Class-Programms haben wir bereits über 450.000 Barkeeper geehrt
und gefördert, und heute Abend feiern wir die gesamte außergewöhnliche
Community. Wir heißen Felice in der Diageo-Familie willkommen und gratulieren
allen Teilnehmern zu ihren herausragenden Leistungen."
Die Teilnehmer wurden von einer vielfältigen Expertenjury aus Barkeepern und
Barbesitzern einiger der berühmtesten Lokale der Welt geprüft. Dazu gehörte Eric
Van Beek, die kreative Kraft hinter dem renommierten Handshake Speakeasy in
Mexiko-Stadt, das 2024 zu den?World's 50 Best Bars" gekürt wurde. Außerdem
dabei war die Branchenikone Monica Berg, Mitinhaberin des wegweisenden Tay?r +
Elementary in London, das regelmäßig zu den besten Bars der Welt gezählt wird.
Monica ist bekannt für ihre Führungsrolle bei der Förderung von Innovation,
Bildung und Nachhaltigkeit innerhalb der Community. Auch Ago Perrone, der
einflussreiche Director of Mixology der legendären Connaught Bar in London,
gehörte zu den Jurymitgliedern.
Ago Perrone, World Class-Jurymitglied und Director of Mixology in der Connaught
Bar, erklärte:?World Class ist ein ganz besonderes Ereignis, bei dem einige der
kreativsten und motiviertesten Barkeeper der Welt zusammenkommen. Der Einfluss
auf die Branche ist spürbar - nicht nur durch die Förderung von Innovationen,
sondern auch durch Inspiration und Unterstützung einer ganzen Generation
aufstrebender Talente. Der Wettbewerb wird von Jahr zu Jahr härter, was den
Fortschritt innerhalb der Cocktailbranche eindrucksvoll belegt. Herzlichen
Glückwunsch an Felice zu dieser herausragenden Leistung und alles Gute für seine
weitere Karriere!"
HINWEISE FÜR REDAKTEURE
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: worldclass@thestory.co.uk
(mailto:worldclass@thestory.co.uk)
Verfügbare Materialien: Bilder des Gewinners, Pressesprecher für Interviews.
ÜBER FELICE CAPASSO
Felice leitete mehrere Jahre lang den Barbetrieb in gehobenen Cocktailbars -
darunter auch in renommierten Hotels - und arbeitete gleichzeitig als
Ausbildungsleiter und Markenberater für führende Spirituosenmarken. Seine
Neugier für Aromen und Düfte weckte schon früh sein Interesse an Getränken und
brachte ihn dazu, eine Karriere in der Barbranche einzuschlagen.
ÜBER WORLD CLASS
World Class hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen zu inspirieren, besser statt
mehr zu trinken, indem es sie einbezieht, aufklärt und befähigt, fundierte
Entscheidungen über den Alkoholkonsum zu treffen. Ob zu Hause oder in einer Bar:
World Class lädt die Verbraucher dazu ein, darüber nachzudenken, was, wo und wie
sie trinken, und dabei das Beste aus der Cocktailkultur für sich zu entdecken.
Das Programm bietet Mentoring, Schulungen und Networking und hat so die
Karrieren und das Leben von Hunderttausenden Barkeepern weltweit bereichert.
Gleichzeitig entstand ein globales Netzwerk lebenslanger Unterstützer, über das
die Marken von Diageo in die Herzen und Hände der Verbraucher gelangen.
ÜBER DIAGEO
Diageo ist ein weltweit führender Anbieter alkoholischer Getränke mit einer
herausragenden Auswahl an Marken in den Kategorien Spirituosen und Bier. Dazu
gehören die Marken Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's, Smirnoff, Ketel
One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray und Guinness. Diageo ist
global tätig, und seine Produkte werden in fast 180 Ländern verkauft. Das
Unternehmen ist sowohl an der London Stock Exchange (DGE) als auch an der New
York Stock Exchange (DEO) notiert. Für weitere Informationen über Diageo, unsere
Mitarbeiter, unsere Marken und unsere Leistungen besuchen Sie uns unter
www.diageo.com. Besuchen Sie die globale Plattform für verantwortungsbewusstes
Trinken von Diageo unter www.DRINKiQ.com, um Informationen, Initiativen und
Möglichkeiten zum Austausch bewährter Praktiken zu entdecken. Wir feiern das
Leben - jeden Tag und überall.
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/69a60cb1-6d57-4f1b-99be-
c5e3ea7db5b5
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3fc18ec7-0101-4bbe-bb22-
d44a146f6f94
Â°