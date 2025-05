Aktien New York: Leichte Gewinne - Warten auf US-China-Gespräche

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich am Freitag im frühen Handel freundlich präsentiert. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 41.470 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenplus von 0,4 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,4 Prozent auf 5.688 Zähler. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,6 Prozent auf 20.179 Punkte nach oben.

Die Anleger scheinen nach der vorherigen Erholungsjagd abwarten zu wollen, wie erste hochrangige Gespräche im Handelskonflikt zwischen den USA und China am Wochenende laufen. Zuletzt hatten sich Optimismus und Enttäuschung beim vorherrschenden Zoll-Thema abgewechselt. Seit der Eskalation im Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt wurden von den USA bis zu 145 Prozent Zusatzzölle auf Waren-Importe aus China verhängt. Peking verlangt im Gegenzug auf Einfuhren aus den USA Aufschläge von 125 Prozent./edh/he