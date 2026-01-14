DAX25.418 +0,1%Est506.029 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 +4,2%Nas23.688 -0,2%Bitcoin80.099 +2,5%Euro1,1639 -0,3%Öl65,76 +2,3%Gold4.606 +0,2%
Aktien New York: Leichter Dämpfer für den Dow nach Rekord

13.01.26 16:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.695,2 PKT -38,7 PKT -0,16%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Rekordkurs der Wall Street zum Wochenstart ist am Dienstag nach der Bekanntgabe neuer US-Inflationsdaten etwas Ernüchterung eingetreten. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,7 Prozent auf 49.264 Punkte. Tags zuvor hatte der US-Leitindex mit 49.633 Punkten eine weitere Bestmarke aufgestellt.

Der marktbreite S&P 500 fiel am Dienstag um 0,2 Prozent auf 6.960 Zähler, nachdem er am Freitag und Montag Höchststände markiert hatte. An der Technologiebörse Nasdaq gab der NASDAQ 100 am Dienstag um 0,1 Prozent auf 25.755 Punkte nach.

Die US-Verbraucherpreise stiegen im Dezember wie bereits im Monat zuvor um 2,7 Prozent. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Die Kerninflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, betrug unverändert 2,6 Prozent. Analysten hatten hier mit 2,7 Prozent gerechnet.

Nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, zeigen die Preisdaten weiterhin keine nennenswerten Effekte durch die Zollpolitik der US-Regierung. Sollte sich dies in den kommenden Monaten fortsetzen, habe die US-Notenbank Fed grünes Licht für weitere Zinssenkungen./edh/nas

