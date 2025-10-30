DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,51 -5,6%Nas23.686 -1,1%Bitcoin92.471 -2,5%Euro1,1570 -0,3%Öl64,89 ±-0,0%Gold4.013 +1,7%
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich stabil -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Aktien New York: Recht stabil unter den Rekordhochs - Meta brechen ein

30.10.25 18:51 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die rekordhohen US-Aktienindizes haben sich am Donnerstag uneinheitlich entwickelt. Der Dow Jones Industrial legte moderat zu, die restlichen großen Indizes gaben nach. Es gibt eine ganze Reihe von Nachrichten zu verarbeiten, angefangen von der Teileinigung im Zoll- und Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China über die Auswirkungen der jüngsten US-Leitzinsentscheidung bis hin zu den Geschäftszahlen wichtiger Tech-Giganten.

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow stieg rund zwei Stunden vor dem Handelsschluss um 0,3 Prozent auf 47.776 Punkte, nachdem er tags zuvor erstmals in seiner Geschichte über 48.000 Punkte geklettert war. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,4 Prozent auf 6.863 Punkte nach. Für den technologiestarken Auswahlindex NASDAQ 100 ging es um 0,8 Prozent auf 25.910 Punkte abwärts. Auch diese beiden Indizes sowie der breite Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) hatten am Mittwoch ihre mehrwöchige Rally mit Bestmarken gekrönt.

Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping brachte einige Fortschritte. Der große Durchbruch aber blieb aus. So wurden laut Trump die Hindernisse durch Exportkontrollen Chinas auf seltene Erden vorläufig aus dem Weg geräumt. Zudem kündigte der US-Präsident an, Fentanyl-Zölle auf chinesische Produkte um 10 Prozentpunkte zu senken. Diese zusätzlichen Importgebühren von ursprünglich 20 Prozent hatte Trumps Regierung wegen der tödlichen Krise rund um die Modedroge Fentanyl eingeführt.

Zudem wirken Aussagen von Notenbank-Chef Jerome Powell nach. Dieser hatte am Vorabend die Hoffnung auf eine dritte Zinssenkung in diesem Jahr gedämpft. "Eine weitere Senkung des Leitzinses bei der Dezember-Sitzung ist alles andere als sicher", hatte er gesagt. Analysten sind bisher hingegen von einer erneuten Lockerung der Geldpolitik zum Jahresende ausgegangen.

Die ersten Berichte von den sieben Tech-Giganten, den sogenannten Glorreichen Sieben, offenbarten Licht und Schatten. So steigerte die Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) ihren Quartalsgewinn trotz einer Milliardenstrafe der Europäischen Union um rund ein Drittel und übertraf damit die Erwartungen. Die A- und C-Aktien des Unternehmens setzten ihre Rekordrally fort und gewannen jeweils 3,7 Prozent hinzu.

Microsoft (Microsoft) verloren dagegen 2,7 Prozent, obwohl der Software-Konzern wegen einer weiter hohen Nachfrage nach Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste weiter kräftig wuchs. Dennoch seien die hohen Erwartungen an das Cloud-Wachstum knapp verfehlt worden, begründete ein Börsianer die Kursverluste.

Um 10 Prozent sackten die Anteilscheine von Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) ab, denn der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern schraubt das Tempo für Investitionen in die KI kräftig nach oben. In diesem Jahr sollen die Kapitalinvestitionen bis zu 72 Milliarden Dollar betragen. Für 2026 kündigte Meta noch "erheblich höhere" Ausgaben an, ohne eine konkrete Zahl zu nennen.

Dass der Pharmakonzern Novo Nordisk die Biotechfirma Metsera übernehmen will, sorgte für einen Kurssprung von rund 25 Prozent. Sollten die Dänen mit ihrer Milliardenofferte erfolgreich sein, würden sie das US-Biotech-Unternehmen dem Rivalen Pfizer vor der Nase wegschnappen. Allerdings hat der US-Pharmariese nun vier Arbeitstage Zeit, um nachzulegen. Dessen Aktie legte zuletzt um 0,6 Prozent zu.

Tesla (Tesla) büßten 3,5 Prozent ein. Nicht nur, dass der Rivale BYD einen Gewinneinbruch verzeichnete, belastete die Aktie. Der E-Autohersteller rief zudem wegen eines möglichen Problems bei der Installation einer Offroad-Lichtleiste knapp 6.200 Cybertrucks zurück. Es ist der inzwischen zehnte Rückruf in nur zwei Jahren./ck/jha/

