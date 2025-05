Aktien New York Schluss: Gewinne - Handelspakt mit Großbritannien stützt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine weitere Entspannung in dem von den Vereinigten Staaten angezettelten Handelskonflikt hat die Anleger an den US-Aktienmärkten am Donnerstag in Kauflaune versetzt. Im späten Handel wurde der Auftrieb allerdings gebremst. Marktbeobachter verwiesen auf eine Meldung, wonach US-Präsident Donald Trump auf höhere Steuern für die reichsten Amerikaner drängt.

Wer­bung Wer­bung

Der Dow Jones Industrial stieg im Handelsverlauf auf den höchsten Stand seit Anfang April und überwand die exponentielle 200-Tage-Linie, die als Indikator für den längerfristigen Trend angesehen wird. Im späten Handel halbierte der Leitindex seinen Gewinn am Tageshoch und schloss mit einem Plus von 0,62 Prozent bei 41.368,45 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,58 Prozent auf 5.663,94 Zähler. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,98 Prozent auf 20.063,57 Punkte nach oben./edh/he