Aktien New York Schluss: Indizes legen zu - China-Gespräche machen Hoffnung

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem schwerfälligen Wochenstart haben sich die Anleger am Dienstag vorsichtig an Aktien herangewagt. China und die USA verhandelten in London weiter, um ihren Handelsstreit zu beenden. Dazu gab es ermutigende Aussagen, aber eine finale Mitteilung ließ auf sich warten. Vor den am Mittwoch erwarteten Inflationsdaten waren am ehesten Technologiewerte gefragt.

Während der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,25 Prozent auf 42.866,87 Punkte stieg, lag der marktbreite S&P 500 zum Schluss mit 0,55 Prozent im Plus bei 6.038,81 Zählern. Der von Technologietiteln dominierte Auswahlindex NASDAQ 100 stieg um 0,66 Prozent auf 21.941,92 Punkte. Im Tageshoch hatte er sich bis auf 39 Punkte der 22.000-Punkte-Marke genähert. Über dieser hatte der Nasdaq-Index letztmals im Februar gestanden.

Vertreter Chinas und der USA hatten sich bereits am Vortag in London getroffen und setzten die Gespräche in der britischen Hauptstadt fort. Etwas stützend wirkte eine Aussage von US-Handelsminister Howard Lutnick, wonach die Verhandlungen richtig gut liefen. Er äußerte seine Hoffnung, dass die Gespräche noch am Abend enden, ergänzte aber, sie könnten sich bei Bedarf auch noch bis Mittwoch hinziehen./tih/stw