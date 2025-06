Live-Workshop: Kommt jetzt die lange Seitwärtsphase? Mit Optionen stellst Du dich optimal auf!

Marktausblick

Stillstand an den Märkten - und Du fragst Dich, wie es weitergeht? Wenn Kurse keine Richtung kennen, fühlen sich viele Anleger machtlos. Doch genau jetzt kannst Du die Kontrolle zurückgewinnen: Im kostenfreien Live-Workshop am 19. Juni um 18 Uhr zeigt Dir Optionen-Profi Maya Chaudhuri, wie Du Seitwärtsphasen aktiv für Dich nutzt.

Die großen Impulse fehlen - und das spüren Anleger weltweit. Nach einem turbulenten ersten Halbjahr mit geopolitischen Spannungen, hartnäckiger Inflation und politischem Richtungsstreit in den USA und Europa stellt sich die Frage: Kommt jetzt eine ausgedehnte Seitwärtsphase an den Börsen? Die Aktienmärkte zeigen sich zunehmend orientierungslos, viele Indizes pendeln in engen Bandbreiten. Für Anleger ist das eine besondere Herausforderung - aber auch eine Chance.

Im Live-Workshop am 19. Juni um 18 Uhr gibt Maya Chaudhuri, erfahrene Optionshändlerin und Marktanalystin, exklusive Einblicke in ihre Strategien für Phasen ohne klaren Trend. Wie lassen sich mit Optionen in einer stagnierenden Marktphase Renditechancen nutzen - und gleichzeitig Risiken effektiv steuern? Und wie beeinflussen Faktoren wie die zähe Inflationsentwicklung, geopolitische Spannungen und die abwartende Haltung der Notenbanken die geeignete Strategie?

Teilnehmende dürfen sich auf einen praxisnahen Vortrag mit konkreten Beispielen freuen. Chaudhuri zeigt, wie man sich mit einfachen Optionsstrategien intelligent zwischen Bullen und Bären positionieren kann - sei es zur Absicherung, zum Prämienverdienen oder zur gezielten Spekulation. Wer an den Märkten aktiv bleiben möchte, obwohl diese gerade auf der Stelle treten, sollte sich diesen Live-Workshop nicht entgehen lassen.

Ihre Expertin im Workshop

Maya Chaudhuri ist Gründerin von SheInvest.de und eine erfahrene Finanzexpertin. Sie wurde von ihrem Vater, Prof. Dr. Arun Chaudhuri, einem erfolgreichen Unternehmer und Hedgefonds-Manager, inspiriert. Maya hat mit einem Abiturschnitt von 0,7 sowie einem Physikstudium in München beeindruckende akademische Leistungen erbracht und ihren Master in Mathematischer Physik an der Universität Oxford abgeschlossen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Aktien- und Optionshandel und der US-amerikanischen Finanzberaterlizenz (Series 65) entwickelt sie heute Handelsalgorithmen und teilt ihr Wissen, um Frauen den Weg zu finanzieller Unabhängigkeit zu ermöglichen.