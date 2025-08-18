DAX24.378 +0,8%ESt505.435 +0,9%Top 10 Crypto16,25 -4,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.392 -3,8%Euro1,1650 -0,5%Öl66,86 +1,7%Gold3.335 -0,6%
Aktien New York Schluss: Indizes stagnieren - Fokus auf Alaska

14.08.25 22:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
21.710,7 PKT -2,5 PKT -0,01%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.468,5 PKT 2,0 PKT 0,03%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zwei starken Tagen sind am Donnerstag die wichtigsten Aktien-Indizes in New York nicht mehr vorangekommen. Weitere Preisdaten bremsten die Kurse etwas aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte zum Schluss mit minus 0,02 Prozent auf 44.911,26 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 gab um 0,07 Prozent auf 23.832,44 Zähler nach. Auch der marktbreite S&P 500 trat mit plus 0,03 Prozent auf 6.468,54 Punkte quasi auf der Stelle. Standardwerte holten deutlichere Verluste auf.

Ein überraschend starker Preisauftrieb auf Herstellerebene im Juli belastete etwas. Die jüngst noch gestiegenen Zinssenkungshoffnungen erhielten dadurch wieder einen kleinen Dämpfer. Am Vortag hatten der Nasdaq 100 und der S&P 500 Höchststände erreicht.

Mit Spannung warten Marktteilnehmer nun auf das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin an diesem Freitag in Alaska, das eine mögliche Weichenstellung im Ukraine-Krieg sein kann. Die Hoffnung auf eine Waffenruhe und auf Frieden könnte die Stimmung unter den Verbrauchern, in den Unternehmen und am Markt aufhellen, etwas Druck von den Energiepreisen nehmen und den Fokus auf den Wiederaufbau der Ukraine lenken, hieß es von der schweizerischen Bank UBS./ajx/he

