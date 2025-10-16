DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.293 -0,2%Top 10 Crypto14,88 -2,2%Nas22.563 -0,5%Bitcoin92.454 -2,7%Euro1,1688 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Profil
Aktien New York Schluss: Schwächer nach unruhigem Verkauf

16.10.25 22:13 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag nach phasenweise unruhigem Verlauf letztlich klar im Minus geschlossen. Ein Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin zum Ukraine-Krieg und ein anschließend vereinbartes Treffen in der ungarischen Hauptstadt Budapest war für Marktteilnehmer in New York allenfalls eine Randnotiz.

Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,65 Prozent auf 45.952,24 Punkte, während der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 um 0,36 Prozent auf 24.657,24 Punkte nachgab. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,63 Prozent auf 6.629,07 Punkte hinunter.

Die Börsen belastet weiterhin die teilweise Schließung der Bundesbehörden ("Shutdown") und die Handelsstreitigkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und China. Im Finanzsektor gab es zudem von kleineren Regionalbanken schlechte Nachrichten. Andererseits setzen Anleger immer noch auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik, um den trüberen Arbeitsmarkt zu stützen./ajx/he