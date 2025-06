Aktien New York Schluss: US-Börsen teils im Minus trotz Zollfortschritten

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat es am Mittwoch nur einen kurzen Ausbruch auf mehrmonatige Hochs gegeben. Anleger traten umgehend wieder auf die Bremse, einige wichtige Indizes drehten ins Minus. Eine erfreulich niedrige Inflation und Fortschritte in den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China brachten vorübergehend etwas Rückenwind, der aber wieder abflachte. Seit einigen Tagen schon ist die schwungvolle Erholung vom Zollschock, den die Börsen im April erlitten hatten, ins Stocken geraten.

Erstmals seit Anfang März schaffte es der Leitindex Dow Jones Industrial zeitweise über die 43.000-Punkte-Marke. Nach einigem Auf und Ab ging er aber prozentual unverändert bei 42.865,77 Zählern über die Ziellinie.

Der von Technologietiteln dominierte Auswahlindex NASDAQ 100 war zeitweise erstmals seit Februar über die 22.000-Punkte-Marke zurückgekehrt, rutschte aber letztlich um 0,37 Prozent ab auf 21.860,80 Punkte. Auch der marktbreite S&P 500 gab am Ende um 0,27 Prozent auf 6.022,24 Punkte nach./tih/men