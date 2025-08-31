DAX23.931 -0,5%ESt505.360 -0,7%Top 10 Crypto15,39 -3,2%Dow45.438 -0,4%Nas21.486 -1,0%Bitcoin93.107 -3,4%Euro1,1684 ±0,0%Öl68,09 -0,3%Gold3.438 +0,6%
Aktien New York: Schwächer vor langem Wochenende - August im Plus

29.08.25 16:18 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach neuen Preissignalen aus den USA haben die New Yorker Börsen am Freitag etwas schwächer eröffnet. Die Kernrate des PCE-Deflators, der ein bevorzugtes Preismaß der US-Notenbank Fed ist, erfüllte mehr oder weniger die Erwartungen. Wie es hieß, bleibe Preisdruck spürbar, was es der US-Notenbank mit erwünschten Zinssenkungen nicht leicht mache.

Vor dem verlängerten Wochenende war auch von Gewinnmitnahmen die Rede, weil am kommenden Montag in New York wegen eines Feiertags nicht gehandelt wird. Diese zeigten sich relativ ausgeprägt beim Technologie-Schwergewicht NVIDIA.

Nach einer halben Handelsstunde sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,28 Prozent auf 45.508 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,51 Zähler auf 6.468 Zähler bergab. Der technologielastige NASDAQ 100 gab um 0,95 Prozent auf 23.478 Punkte nach.

Während die Wochenbilanz nur moderate Veränderungen aufweist, können die Kursverluste am Freitag der positiven Monatsbilanz wenig anhaben. Trotz eines sehr schwachen Auftakts zeichnen sich im August für alle drei Indizes Gewinne zwischen einem und drei Prozent ab./tih/he