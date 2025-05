Aktien New York: Schwung bei Techs ebbt etwas ab - KI-Fantasie in Golfstaaten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Technologiewerte haben am Mittwoch abermals zugelegt. Der kräftige Schwung vom Vortag flaute zwar etwas ab, KI-Aktien standen bei Anlegern aber hoch im Kurs. Hintergrund ist die KI-Fantasie in den Golfstaaten im Zuge des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in der Region und die damit verbundenen Aufträge für die Wirtschaft.

Der technologielastige NASDAQ 100 gewann auf dem höchsten Niveau seit Februar gut zwei Stunden vor dem Börsenschluss 0,29 Prozent auf 21.258 Punkte. Der marktbreite S&P 500 notierte knapp im Minus bei 5.883 Punkten. Der Leitindex Dow Jones Industrial hatte wie schon am Vortag das Nachsehen mit minus 0,30 Prozent auf 42.014 Punkte.

Die Verluste seit der von Donald Trump Anfang April losgetretenen weltweiten Zoll-Lawine haben die Indizes aufgeholt, auch weil sich zwischen den beiden größten Volkswirtschaften USA und China mittlerweile eine Zoll-Einigung abzuzeichnen scheint.

Signale, dass die USA Golfstaaten wie Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten den Weg für einen breiteren Zugang zu KI-Chips ebnen, begünstigten die Aktien des KI-Chipgiganten NVIDIA erneut. Das Plus betrug fast 4 Prozent. Nvidia will seine KI-Chips an das saudische Unternehmen Humain verkaufen. Analystin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown sieht darin einen großen Erfolg beim Versuch, den Kundenstamm weltweit zu erweitern.

Neben Nvidia zogen die Aktien der Chip-Unternehmen Advanced Micro Devices (AMD) (AMD (Advanced Micro Devices) ) und Arm um 4,2 beziehungsweise 5,8 Prozent an. Bei AMD freuten sich die Anleger über ein weiteres Aktienrückkaufprogramm.

Starker Profiteur der KI-Fantasie ist auch Super Micro Computer. Ihre Erholungsrally setzten die Papiere am Mittwoch mit einem prozentual nochmals zweistelligen Kurssprung fort. In nur zwei Tagen summiert sich das Plus auf 36 Prozent. Das Unternehmen ist ein Hersteller von Computern für Rechenzentren. Das Analysehaus Raymond James hatte am Vortag erneut auf die damit zusammenhängenden KI-Chancen verwiesen.

Boeing (Boeing) profitierten ebenfalls von Trumps Nahost-Reise. Der Flugzeughersteller bekam von Qatar Airways die von einer einzigen Airline bislang größte Order in seiner Geschichte. Dabei soll es um mindestens 160 Großraumjets gehen. Die Boeing-Aktien bauten ihren Vortagesgewinn um gut 1 Prozent aus.

Die Titel des israelischen Online-Brokers eToro (Etoro Group) kletterten an ihrem ersten Tag an der New Yorker Börse in der Spitze bis auf über 74 Dollar. Gemessen am Ausgabepreis von 52 Dollar war dies ein Aufschlag von fast 43 Prozent. Zuletzt kosteten sie 66,55 Dollar./ajx/he