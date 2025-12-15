DAX24.216 +0,1%Est505.748 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,60 -2,2%Nas23.110 -0,4%Bitcoin74.737 -0,6%Euro1,1766 +0,2%Öl60,67 -0,9%Gold4.321 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Wall Street fester -- Intel plant wohl Milliarden-Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Neue Ukraine-Gespräche -- Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus
Top News
Commerzbank-Aktie im Blick: Übernahme durch UniCredit ergibt laut Orlopp aktuell keinen Sinn Commerzbank-Aktie im Blick: Übernahme durch UniCredit ergibt laut Orlopp aktuell keinen Sinn
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Walt Disney von vor einem Jahr bedeutet Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Walt Disney von vor einem Jahr bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Entdecken Sie die 10 wichtigsten Krypto-Trends 2026 und wie sie Märkte, Innovationen und Investitionen prägen

Aktien New York: Stabilisierung nach deutlicher KI-Schwäche

15.12.25 16:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem sehr schwachen Vorwochenschluss hat sich der US-Aktienmarkt am Montag gefangen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 48.647,00 Punkte. Damit näherte er sich seinem am Freitag im frühen Handel erreichten Rekordhoch von 48.886 Punkten.

Wer­bung

Vor dem Wochenende hatten letztlich vor allem KI-Werte geschwächelt, nachdem wieder Sorgen über die teils immer noch sehr hohen Aktienbewertungen in dem Sektor aufgekommen waren. In diesem Umfeld dürften nicht wenige Investoren so kurz vor dem Jahreswechsel weiter Kasse gemacht haben. Standardwerte hatten sich denn auch deutlich besser gehalten und teils ordentlich zugelegt.

Der marktbreite S&P 500 gewann zum Wochenauftakt 0,3 Prozent auf 6.849,22 Punkte und der Techwerte-Index NASDAQ 100 zog um 0,3 Prozent auf 25.278,99 Zähler an.

In den kommenden Tagen könnten dann Konjunkturdaten die Richtung vorgeben. So stehen am Dienstag Arbeitsmarktzahlen der US-Regierung für gleich zwei Monate - den Oktober und den November - auf der Agenda. Deren Vorlage hatte sich wegen des wochenlangen Regierungsstillstands infolge eines Haushaltsstreits verzögert.

Wer­bung

Die Arbeitsmarktdaten sind für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed ebenso wichtig wie Inflationsdaten, die am Donnerstag erwartet werden. Einfluss auf die Geldpolitik werden sie aber erst im neuen Jahr nehmen können, nachdem die Fed den Leitzins am vergangenen Mittwoch wegen Sorgen um den Arbeitsmarkt gesenkt hatte./mis/men