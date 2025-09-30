DAX23.775 +0,2%ESt505.516 +0,3%Top 10 Crypto15,88 +3,7%Dow46.202 -0,1%Nas22.608 +0,6%Bitcoin97.155 +1,4%Euro1,1729 +0,3%Öl67,81 -2,8%Gold3.829 +1,8%
Aktien New York: Trotz 'Shutdown'-Gefahr steigen Nasdaq und S&P gen Rekordhoch

29.09.25 16:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.612,0 PKT 127,9 PKT 0,57%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.661,5 PKT 17,8 PKT 0,27%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem anfänglichen Rekordlauf der US-Börsen vor einer Woche und darauf folgenden Verlusten hat die US-Technologiebörse Nasdaq am Montag erneut zugelegt. Auch der breit gefasste S&P 500 gewann, während der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial leicht nachgab. Damit trotzten die Indizes mehrheitlich einem schon am Mittwoch drohenden Arbeitsstillstand in den amerikanischen Regierungsbehörden, einem sogenannten "Shutdown".

Mit plus 0,9 Prozent auf 24.716 Punkte nahm der NASDAQ 100 wieder Kurs auf seine Bestmarke bei rund 24.782 Punkten. Der S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 6.670 Zähler, während der Dow mit minus 0,1 Prozent auf 46.199 Zähler kaum vom Fleck kam. Die beiden letztgenannten Indizes hatten am vergangenen Dienstag Höchststände erklommen und damit - wie zuvor die Nasdaq - von Hoffnungen profitiert, dass die US-Leitzinsen nach dem nun erfolgten ersten Zinsschritt der Fed in diesem Jahr noch weiter sinken werden. Niedrigere Zinsen verhelfen Unternehmen zu geringeren Finanzierungskosten.

Hoffnung macht den Anlegern, dass es nun doch zu einem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Demokraten im Weißen Haus kommen soll. Mehrere US-Medien berichteten am Sonntag, dass an dem für diesen Montag anberaumten Gespräch auch führende Vertreter von Trumps Republikanischer Partei teilnehmen sollen.

Die Zeit drängt: Vor Mittwoch muss im Kongress eine Einigung zum Haushalt erzielt werden, damit frisches Geld fließen kann. Dafür sind Stimmen der Demokraten nötig. Vor Tagen hatte Trump noch ein Treffen mit der Oppositionspartei platzen lassen. Die Experten der US-Bank JPMorgan betonten in einer aktuellen Einschätzung zugleich, dass "Shutdowns" in der Vergangenheit keine dauerhafte Belastung für den Aktienmarkt gewesen seien./ck/he

