DAX24.909 -0,1%Est505.999 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 +1,4%Nas23.841 +1,0%Bitcoin73.896 -0,6%Euro1,1984 +0,9%Öl66,87 +1,8%Gold5.092 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 SAP 716460 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Wall Street uneins -- PUMA mit neuem Großaktionär -- UnitedHealth: Prognose und Medicare-Pläne belasten -- DroneShield, SAP, Tesla, VORWERK, GameStop, Intel, BASF im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt
Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Aktien New York: Unitedhealth belastet Dow - Tech-Werte vor Zahlen gesucht

27.01.26 15:53 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Hohe Kursverluste der Aktien von Krankenversicherern und steigende Tech-Schwergewichte haben am Dienstag das Bild im frühen US-Börsengeschäft geprägt. Im Leitindex Dow Jones Industrial brachen die Papiere des Versicherers UnitedHealth um fast 20 Prozent ein. Als ein Schwergewicht im Index drückten die Verluste den Dow um 0,7 Prozent nach unten auf 49.075 Zähler.

Wer­bung

Dagegen ging es an der technologielastigen Nasdaq-Börse mit den Kursen überwiegend nach oben. Anleger könnten sich damit kurz vor den Quartalsbilanzen von Branchengrößen wie Microsoft, Apple und Tesla für erfreuliche Geschäftszahlen positionieren. Der NASDAQ 100 legte im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 25.841 Punkte zu.

Der marktbreite S&P 500 lag mit 0,2 Prozent moderat im Plus bei 6.967 Punkten./bek/nas