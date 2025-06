Aktien New York: Verluste vor allem im Dow - Boeing nach Absturz unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Belastet von Boeing ist der Dow Jones Industrial am Donnerstag schwächer in den Handel gestartet. Die Aktien des Flugzeugbauers sanken nach einem Absturz in Indien um mehr als vier Prozent. Der New Yorker Leitindex Dow gab im frühen Handel um 0,42 Prozent auf 42.687 Punkte nach. Er war bereits im späten Vortagshandel von dem zuvor erreichten Hoch seit Anfang März zurückgekommen.

Die Vorzeichen waren auch für weitere US-Leitindizes negativ, wenn auch die Verluste weniger eindeutig waren als beim Dow. Der marktbreite S&P 500 gab zuletzt um 0,09 Prozent auf 6.017 Zähler nach und der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 lag mit 21.860 Zählern quasi auf Vortagsniveau.

Offenbar trauen die Anleger dem jüngsten Fortschritt im amerikanisch-chinesischen Zollstreit weiter nicht recht über den Weg. Dies stand auch mit der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump in Zusammenhang, dass er in den kommenden Wochen einseitig Zölle gegen Dutzende von Handelspartnern verhängen werde. China hält sich nach der von Trump verkündeten Einigung bedeckt./tih/jha/