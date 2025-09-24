DAX23.644 +0,5%ESt505.483 +0,8%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.552 +0,4%Nas22.738 -0,2%Bitcoin95.718 +0,2%Euro1,1791 -0,1%Öl67,88 +2,0%Gold3.778 +0,8%
Aktien New York: Weitere Rekorde für Dow und S&P 500 - Nasdaq schwächelt

23.09.25 16:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.737,4 PKT -51,6 PKT -0,23%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.690,0 PKT -3,8 PKT -0,06%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktienindizes an der New York Stock Exchange (NYSE) haben am Dienstag weitere Rekorde erzielt. Knapp eine Stunde nach Handelsbeginn gewann der Leitindex Dow Jones Industrial 0,47 Prozent auf 46.597,78 Punkte. Der marktbreite S&P 500 trat zuletzt derweil mit 6.692,76 Punkten fast auf der Stelle.

Wer­bung

An der Tech-Börse Nasdaq schwächelten die Kurse. Der Auswahlindex NASDAQ 100 sank um 0,19 Prozent auf 24.715,10 Punkte. Er hatte am Montag nach positiven Neuigkeiten der Tech-Schwergewichte NVIDIA und Apple etwas stärker zugelegt als die beiden anderen Indizes und ebenfalls eine neue Bestmarke aufgestellt./gl/men

