Aktien New York: Wieder Verluste nach Erholung

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zwei Erholungstagen haben die US-Börsen am Dienstag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. In der ersten Handelsstunde sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,49 Prozent auf 41.637,06 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,03 Prozent auf 5.616,53 Punkte. Für den von Tech-Werten dominierten NASDAQ 100 ging es sogar um 1,70 Prozent auf 19.475,56 Punkte nach unten.

Die überraschend starke Entwicklung der Import- und Exportpreise im Februar schmälerte die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen. Dass die US-Notenbank Fed zum Ende ihrer aktuellen Sitzung am Mittwoch den Leitzins unverändert lassen wird, gilt ohnehin als nahezu sicher. Konjunkturdaten aus der Baubranche und der Industrie fielen am Dienstag besser als erwartet aus, was ebenfalls eher gegen eine Lockerung der Geldpolitik spricht./gl/mis