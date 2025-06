Aktien Schweiz leichter - Zurückhaltung vor Fed-Sitzung

DOW JONES--Auch am Dienstag hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel mit Verlusten beendet. Über dem Markt schwebte erneut die Möglichkeit einer weiteren Eskalation des militärischen Konflikts zwischen Israel und Iran. Dass US-Präsident Donald Trump die Bewohner Teherans zum Verlassen der iranischen Hauptstadt aufgerufen hat, schürte Spekulationen über eine Ausweitung der wechselseitigen Angriffe.

Die Anleger hielten sich aber auch in Erwartung der US-Notenbanksitzung zurück, deren Ergebnis am späten Mittwoch bekanntgegeben wird. Am Donnerstag stehen dann die Zinsentscheidungen der Schweizerischen Nationalbank und der Bank of England auf der Agenda. Ein starker Anstieg des deutschen ZEW-Konjunkturbarometers ging derweil mehr oder weniger unter.

Der SMI verlor 0,7 Prozent auf 12.007 Punkte.Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursverlierer und drei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 16,44 (zuvor: 16,27) Millionen Aktien.

Die Verkäufe zogen sich durch alle Sektoren. Die am Vortag favorisierten Konjunkturzykliker wie ABB (-2,1%) oder Holcim (-0,7%) wurden verkauft, die gemiedenen defensiven Werte wie Nestle (-0,3%) oder Novartis (-0,8%) erneut verschmäht.

Die wenigen Gewinner wurden von Sika angeführt, die nachrichtenlos um 0,8 Prozent zulegten.

