Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusEntspannung nach Trumps Zolldrohung: US-Börsen stark -- DAX letztlich erholt -- D-Wave Quantum, Rigetti, IonQ, HENSOLDT, NVIDIA, DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, NEL, AMD, Broadcom im Fokus
Michelin mit Prognosesenkung. "F1" mit Brad Pitt im Dezember auf Apple TV. Qantas: Daten von Millionen Qantas-Kunden nach Cyberangriff öffentlich. Deal mit US-Regierung: AstraZeneca bekommt Zollnachlass für Preissenkungen in USA. Warburg Pincus plant Millionen-Übernahme von PSI Software. Oddo hebt den Daumen für SUSS MicroTec. Alibaba investiert massiv in Cloud- und KI-Technologien.
Umfrage
Wie zufrieden sind Sie mit ihrer Arbeitszeit?