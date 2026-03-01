Aktien von VW und Porsche im Blick: Pötsch bleibt VW-Chefkontrolleur und Porsche-SE-Vorstandschef

Hans Dieter Pötsch soll oberster Kontrolleur des Volkswagen-Konzerns bleiben. Auch der Aufsichtsrat der Porsche Automobil Holding SE hat das Mandat des Vorstandsvorsitzenden Pötsch um eine weitere Amtszeit verlängert.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch