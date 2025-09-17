DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto15,92 -0,5%Dow45.777 -0,2%Nas22.336 -0,1%Bitcoin97.633 -0,5%Euro1,1871 +0,9%Öl68,43 +1,4%Gold3.689 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX schließt tiefer -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim
NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug? Analysten trauen dem Chipriesen ein sattes Kursplus zu NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug? Analysten trauen dem Chipriesen ein sattes Kursplus zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.

Aktien Wien Schluss: ATX rutscht 1,46 Prozent ins Minus

16.09.25 18:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
ATX
4.578,0 PKT -67,9 PKT -1,46%
Charts|News|Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am heutigen Dienstag mit schwacher Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX weitete seine Abschläge am Nachmittag nochmals merklich aus und schloss um 1,46 Prozent tiefer bei 4.577,95 Zählern. Der ATX Prime schloss mit einem Minus von 1,45 Prozent bei 2.285,10 Einheiten. Auch das europäische Umfeld zeigte sich tiefrot.

Wer­bung

Marktbeobachter verwiesen auf die aktuellen geopolitischen Unsicherheiten sowie auf zurückhaltende Anleger vor der am Mittwoch anstehenden US-Leitzinsentscheidung. Auch wegen der jüngsten Signale einer Abschwächung des US-Arbeitsmarktes wird damit gerechnet, dass die Notenbank Fed die Zinsen um mindestens 0,25 Prozentpunkte reduzieren wird.

Am Nachmittag rückten aktuelle US-Wirtschaftsdaten ins Blickfeld der Marktakteure: Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im August stärker als erwartet gestiegen. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent zu. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet.

Die US-Importe haben sich im August überraschend verteuert, wurde ferner bekannt. Zudem ist in den USA die Industrieproduktion im August unerwartet gestiegen.

Wer­bung

Belastet wurde der ATX vor allem von den deutlichen Abschlägen bei im Index schwer gewichteten Bankwerten. So schlossen Raiffeisen um 3,6 Prozent tiefer und Erste Group büßten 2,4 Prozent ein. Anteilsscheine der BAWAG schlossen 2,8 Prozent tiefer. Bei den Versicherern mussten VIG ein Minus von 2,7 Prozent verbuchen, UNIQA gaben um 1,8 Prozent nach.

Auch aktuelle Analystenkommentare von der Erste Group rückten in den Fokus. So haben die Experten der Erste Group ihr Kursziel für die AT&S-Aktien von 24,30 auf 22,50 Euro gekürzt. Das Anlagevotum "Accumulate" wurde unverändert beibehalten. Die AT&S-Titel schlossen knapp ein Prozent schwächer bei 20,15 Euro.

Zudem kappte die Erste Group ihr Kursziel für die Aktien des Ölfeldausrüsters SBO von 50,50 auf 38,30 Euro. Hier wurde die Anlageempfehlung "Buy" bestätigt. Die SBO-Anteilsscheine gewannen um 0,8 Prozent auf 26,20 Euro.

Wer­bung

Die Einschätzung für die Aktien der Telekom Austria wurde von der Erste Group im Rahmen einer Sektor-Studie von "Accumulate" auf "Hold" reduziert. Das Kursziel wurde hingegen von 9,40 auf 10,30 Euro angehoben. Die Telekom-Papiere zeigten sich zu Handelsschluss deutliche 3,7 Prozent tiefer bei 9,42 Euro.

Weiters hat die Erste Group ihre Einstufung "Accumulate" für die Aktien von EuroTeleSites bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 5,90 Euro wurde unverändert beibehalten. Die Aktien der Sendemastenfirma stiegen um 1,8 Prozent auf 4,97 Euro.

/ger/lof/APA/nas

Mehr zum Thema ATX

18:20Aktien Wien Schluss: ATX rutscht 1,46 Prozent ins Minus
17:58Handel in Wien: ATX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein
15:57Zurückhaltung in Wien: ATX präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer
12:25Schwache Performance in Wien: ATX sackt am Mittag ab
09:28Wiener Börse-Handel ATX zum Start des Dienstagshandels in Rot
08:07Lions slugger Diaz closing in on KBO home run, RBI records by foreign player
15.09.25WDH/Aktien Wien Schluss: Leitindex ATX tritt auf der Stelle
15.09.25Aktien Wiener Schluss: Leitindex ATX tritt auf der Stelle
mehr