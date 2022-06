FUCHS PETROLUB-Aktie steigt: FUCHS PETROLUB kauft eigene Aktien zurück

Wie der MDAX -Konzern mitteilte, will er im Zeitraum bis maximal 29. März 2024 bis zu 6 Millionen eigene Aktien - jeweils zur Hälfte Stamm- und Vorzugsaktien - im Volumen von bis zu 200 Millionen Euro zurückkaufen. Das Programm beginnt am 27. Juni. Fuchs Petrolub will die erworbenen Aktien einziehen.

Die FUCHS PETROLUB-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 3,44 Prozent auf 26,46 Euro.

DJG/mgo/kla

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: FUCHS PETROLUB, FUCHS PETROLUB AG