FUCHS PETROLUB-Aktie schwächer: CFO Steinert verlässt FUCHS PETROLUB zum Jahresende

Die Managerin verlässt das Unternehmen laut Mitteilung auf eigenen Wunsch, um eine neue Aufgabe als Finanzvorstand in einem anderen Unternehmen zu übernehmen. Zur Nachfolgerin hat der im MDAX notierte Schmierstoffhersteller Isabelle Adelt ernannt. Sie arbeite derzeit "in leitender Position" bei Schenck Process Holding in Darmstadt.

Steinert ist seit neun Jahren für die Mannheimer FUCHS PETROLUB SE tätig und gehört seit Januar 2016 als CFO dem Vorstand an. Sie verantwortet auch die Bereiche Recht, Investor Relations und Digitalisierung.

Aktien von FUCHS PETROLUB zeigen sich via XETRA zeitweise 1,35 Prozent schwächer bei 23,32 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: FUCHS PETROLUB AG