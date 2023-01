Delivery Hero-Aktie fällt: Delivery Hero-Finanzchef verkauft Aktien in Millionenwert

Dieser verlor via XETRA am Ende des MDAX zeitweise 4,48 Prozent auf 44,37 Euro, nachdem sich die Papiere am Dienstag mit 47,50 Euro auf den höchsten Stand seit Mitte September erholt hatten. Der Manager verkaufte außerhalb eines Handelsplatzes Aktien von Delivery Hero im Volumen von knapp 1,4 Millionen Euro.

/bek/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Delivery Hero