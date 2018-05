Hauptversammlung: Linde-Fusion mit Praxair auf Kurs

€uro am Sonntag

Sie werde in der zweiten Jahreshälfte 2018 vollzogen, bekräftigte Linde -Chef Aldo Belloni auf der Hauptversammlung. Auch der von den Kartellbehörden voraussichtlich verlangte Verkauf von Firmenteilen gehe voran. Die Fusionspartner haben aus aktienrechtlichen Gründen nur noch bis 24. Oktober Zeit, den Zusammenschluss zum weltgrößten Industriegasekonzern unter Dach und Fach zu bringen. Die Partner wollen die Fusion allerdings abblasen, wenn sie mehr als 3,7 Milliarden Euro Umsatz abgeben müssten.Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle , der wegen seines Vorgehens bei der Fusion bereits 2017 attackiert wurde, geriet wegen seiner zahlreichen Aufsichtsmandate unter anderem bei Axel Springer und Conti in die Kritik. "Sie haben zu viele Ämter und zu wenig Zeit für Linde", so DSW-Vizechefin Daniela Bergdolt. Fondsmanager Ingo Speich von Union Investment sagte: "Wir wählen Sie nur, weil Sie die treibende Kraft der Praxair -Fusion sind." Reitzle wies die Vorwürfe zurück.__________________