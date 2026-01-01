DAX25.067 +0,7%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,8%Nas23.547 +0,7%Bitcoin78.598 -1,9%Euro1,1689 ±0,0%Öl60,53 ±0,0%Gold4.465 -0,7%
Aktivisten: Mehr als 2.000 Festnahmen bei Protesten im Iran

07.01.26 10:37 Uhr

FAIRFAX/TEHERAN (dpa-AFX) - Bei den anhaltenden Protesten im Iran sind nach Angaben von Aktivisten mehr als 2.000 Menschen festgenommen worden. Mindestens 34 Demonstrierende seien seit Ausbruch der Proteste bei Konfrontationen mit der Staatsmacht ums Leben gekommen, berichtete das in den USA ansässige Menschenrechtsnetzwerk HRANA. Auch zwei Sicherheitskräfte wurden demnach getötet.

Auslöser der Proteste war vor mehr als einer Woche ein Schock am iranischen Devisenmarkt, der in Teheran wütende Händler spontan auf die Straße trieb. Die Demonstrationen schlugen jedoch rasch in politischen Protest um, der mit Härte von der Staatsmacht verfolgt wird. Die größten Proteste ereigneten sich bisher in den westlichen Provinzen.

In den vergangenen zwei Tagen gingen zunächst weniger Menschen auf die Straße als noch am Samstag und Sonntag, wie das amerikanische Critical Threats Project (CTP) berichtete. Dennoch gab es auch wieder in den Metropolen Demonstrationen gegen die Regierung und das autoritäre Herrschaftssystem der Islamischen Republik./arb/DP/mis