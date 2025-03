Al-Dawaa Medical Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Donnerstag live um 18 Uhr mit Michael Hinterleitner: Vergessen Sie Buy and Hold - es geht besser!

Buy and Hold ist nicht alternativlos - doch es gibt clevere Wege, aktiver und erfolgreicher zu traden. Erfahren Sie vom erfahrenen Trader Michael Hinterleitner, warum "Buy and Hope" oft nicht hält, was es verspricht, und wie Sie mit entspanntem Feierabend-Trading Ihr Depot gezielt in Schwung bringen.