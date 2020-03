Al Hammadi Company For Development and Investment Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Aktien in diesem Artikel

Al Hammadi Company For Development and Investment Registered präsentierte in der am 09.03.2020 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2019 endete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Al Hammadi Company For Development and Investment Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 230,0 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 228,0 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,725 SAR gegenüber 0,750 SAR im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Al Hammadi Company For Development and Investment Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 937,50 Millionen SAR. Im Vorjahr waren 894,00 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,773 SAR und einen Umsatz von 950,45 Millionen SAR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.net