Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Alibaba-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 76,76 USD.

Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,6 Prozent auf 76,76 USD ab. Die Alibaba-Aktie sank bis auf 75,77 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 413.916 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 101,83 USD. Dieser Kurs wurde am 11.08.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,66 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 66,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Alibaba-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,980 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,97 CNY.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Alibaba hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,33 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 30,87 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,43 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 56,79 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

