Alibaba Aktie News: Alibaba präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Alibaba zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Alibaba konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 82,96 USD.

Die Alibaba-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 82,96 USD. Der Kurs der Alibaba-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 83,40 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,81 USD. Zuletzt wechselten 226.227 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.09.2023 bei 95,79 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 15,47 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 66,63 USD. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 19,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Alibaba-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,980 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,96 CNY belaufen.

Alibaba ließ sich am 15.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 1,91 USD in den Büchern gestanden. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,59 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 33,36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 59,21 CNY im Jahr 2025 aus.

