Alibaba Aktie News: Alibaba am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 78,72 USD.

Die Alibaba-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 78,72 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alibaba-Aktie bisher bei 78,44 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,83 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 177.390 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,50 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,21 Prozent hinzugewinnen. Bei 66,63 USD erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 15,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Alibaba-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,980 CNY. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,21 CNY belaufen.

Alibaba veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,33 CNY je Aktie vermeldet. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,87 Mrd. CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30,43 Mrd. CNY erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 57,49 CNY je Alibaba-Aktie.

