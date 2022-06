Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Vormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Alibaba 100,20 EUR

-2,43% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 16.06.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 100,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Alibaba-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 100,20 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 100,20 EUR. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.636 Stück gehandelt.

Am 29.06.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 193,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Bei einem Wert von 65,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 52,93 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 26.05.2022 äußerte sich Alibaba zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,95 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 10,32 CNY je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent auf 204.052,00 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 187.395,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Alibaba am 18.08.2022 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2024 56,65 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Ant-Börsengang: Behörden in China könnten Blockade wohl aufgeben - Alibaba-Aktie sinkt

Warren Buffetts langjähriger Freund und Geschäftspartner: So hat Charlie Munger im ersten Quartal 2022 investiert

Alibaba- und Baidu-Aktien springen an: Aussicht auf Regulierungsentschärfung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com