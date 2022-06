Alibaba Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Alibaba

Aktien in diesem Artikel Alibaba 109,50 EUR

-1,08% Charts

News

Analysen

Um 30.06.2022 16:22:00 Uhr fiel die Alibaba-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 107,20 EUR ab. Bei 107,00 EUR markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 109,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 81.438 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.07.2021 bei 192,60 EUR. 44,34 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 63,29 Prozent Luft nach unten.

Am 26.05.2022 legte Alibaba die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS lag bei 7,95 CNY. Im letzten Jahr hatte Alibaba einen Gewinn von 22,03 CNY je Aktie eingefahren.

Die Alibaba-Bilanz für Q1 2023 wird am 18.08.2022 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 55,86 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Wilder Ritt auf dem Drachen: China-Aktien vor Comeback

Wie steht es eigentlich um die Börsenpläne der Alibaba-Tochter Ant Group?

Ant-Börsengang: Behörden in China könnten Blockade wohl aufgeben - Alibaba-Aktie sinkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com