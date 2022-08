Alibaba Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Alibaba

Aktien in diesem Artikel Alibaba 96,65 EUR

Das Papier von Alibaba gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 96,70 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Alibaba-Aktie bis auf 96,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.744 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.10.2021 markierte das Papier bei 156,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alibaba-Aktie mit einem Kursplus von 38,29 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2022 auf bis zu 65,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 47,30 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Alibaba ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 11,73 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alibaba 16,60 CNY je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alibaba in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 205.555,00 CNY. Im Vorjahresviertel waren 205.740,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2022 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 49,18 CNY fest.

