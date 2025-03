Allbirds A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel

Allbirds A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.03.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2024 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,23 USD. Im Vorjahresquartal hatten -7,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Allbirds A 55,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 72,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -11,870 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Allbirds A ein EPS von -20,100 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 189,76 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 25,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 254,06 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net