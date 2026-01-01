Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusDAX nach Rekord fester -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Allianz, SAP, Ölaktien, Munich Re & Co., Bayer, Novo Nordisk, BASF, Infineon, Bitcoin, Airbus im Fokus
Nordex sichert sich Großauftrag in Kanada. Manchester United entlässt Amorim. ASML-Aktie mit Rekord: Bernstein stuft hoch - AIXTRON profitiert. FDA prüft Senkung der Alterszulassung für Sanofis Tziel. Samsung setzt auf KI. RWE-Chef sieht sinkende Energiekosten. Exor verlängert Aktionärsvereinbarung mit Ferrari. Lufthansa ändert Routen wegen US-Militäreinsatz in Venezuela.
