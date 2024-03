Allianz Aktie News: Allianz fällt am Mittag

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 252,80 EUR nach.

Die Allianz-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 252,80 EUR. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 252,70 EUR. Bei 254,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 219.480 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 256,05 EUR erreichte der Titel am 22.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 1,29 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 192,48 EUR. Mit einem Kursverlust von 23,86 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 13,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 17,02 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 271,29 EUR an.

Am 23.02.2024 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 6,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.600,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36.700,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 24,87 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 sackt schlussendlich ab