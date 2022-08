Allianz Aktie News: Allianz verteuert sich am Mittag

Aktien in diesem Artikel Allianz 178,76 EUR

Das Papier von Allianz konnte um 01.08.2022 12:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 178,78 EUR. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 179,86 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 177,54 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 192.779 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 232,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,11 Prozent hinzugewinnen. Am 14.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 168,20 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 6,29 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 244,79 EUR je Allianz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 12.05.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 44.000,00 EUR umgesetzt, gegenüber 41.400,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Allianz am 05.08.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 19,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

