Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Mittag

Allianz 183,94 EUR

Das Papier von Allianz legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 184,10 EUR. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 184,64 EUR. Bei 183,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 170.713 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 232,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Am 28.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 156,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 237,62 EUR je Allianz-Aktie aus.

Am 05.08.2022 hat Allianz die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 3,85 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 5,22 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,16 Prozent auf 37.100,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34.300,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2022 erfolgen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 10.11.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 16,58 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

