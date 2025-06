Allianz Aktie News: Allianz verbilligt sich am Nachmittag

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 347,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 347,40 EUR nach. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 346,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 347,60 EUR. Bisher wurden heute 307.019 Allianz-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (378,50 EUR) erklomm das Papier am 07.05.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 8,95 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 238,30 EUR am 06.08.2024. Mit Abgaben von 31,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,59 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 15,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 354,43 EUR.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,32 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Allianz 54,00 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 27,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allianz-Investment von vor 10 Jahren verdient

Allianz-Aktie leichter: Schiffsverluste auf historischem Tiefstand