Allianz Aktie News: Allianz macht am Dienstagmittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Allianz. Zuletzt stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 351,70 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 351,70 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 352,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 351,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 142.424 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 378,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 7,62 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 238,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 32,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,59 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 354,43 EUR aus.

Am 15.05.2025 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 54,00 Mrd. EUR – ein Plus von 43,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 37,61 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 06.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 27,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

