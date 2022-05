Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Allianz 216,15 EUR

Das Papier von Allianz legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 215,70 EUR. Bei 217,15 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 216,65 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49.493 Stück gehandelt.

Am 09.02.2022 markierte das Papier bei 232,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 178,30 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 249,08 EUR.

Allianz ließ sich am 17.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,74 EUR gegenüber 4,39 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 38.400,00 EUR im Vergleich zu 35.600,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 12.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2023-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 10.05.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,47 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

