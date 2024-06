Allianz Aktie News: Allianz schiebt sich am Mittag vor

Aktienentwicklung

Die Aktie von Allianz gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 270,10 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 11:48 Uhr 0,7 Prozent. Die Allianz-Aktie legte bis auf 270,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 269,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 249.802 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 02.04.2024 markierte das Papier bei 280,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,67 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.07.2023 bei 202,35 EUR. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 33,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 13,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,73 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 286,29 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 15.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 37,66 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 49,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 25,22 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 01.08.2025 werfen.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 24,82 EUR je Aktie.

