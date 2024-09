Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Allianz zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 283,40 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 09:06 Uhr 0,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 283,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 283,00 EUR. Bisher wurden heute 16.165 Allianz-Aktien gehandelt.

Am 03.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 283,60 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 215,75 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 31,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,79 EUR aus. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 291,40 EUR.

Am 08.08.2024 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,05 EUR gegenüber 5,82 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 28,52 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 38,06 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 14.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 24,90 EUR je Aktie belaufen.

