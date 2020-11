Allianz-Aktie aktuell: Allianz schiebt sich vor

Aktien in diesem Artikel Allianz 161,60 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,8 Prozent auf 162,16 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 12.088 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 162,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 157,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.762 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2020 00:00:00 bei 232,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.03.2020 00:00:00 (116,52 EUR).

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 205,46 EUR je Allianz-Aktie an. In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 19,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem gilt die Gesellschaft weltweit als viertgrößter Vermögensverwalter und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland. Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.

