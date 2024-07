Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagnachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 261,50 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 261,50 EUR. Bei 261,90 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 260,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 146.730 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 02.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 280,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,07 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.07.2023 (202,35 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,79 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 286,29 EUR.

Allianz gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 6,32 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 5,06 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25,22 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37,66 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Am 08.08.2025 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 24,85 EUR je Allianz-Aktie.

