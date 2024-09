Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Mittwochmittag schwächer

Blick auf Allianz-Kurs

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 281,60 EUR.

Das Papier von Allianz befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 281,60 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 277,00 EUR. Bei 278,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 168.045 Allianz-Aktien.

Bei 283,90 EUR markierte der Titel am 03.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 0,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 215,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,38 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,79 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 291,40 EUR.

Am 08.08.2024 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 6,05 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,82 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 28,52 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 38,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 14.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 24,90 EUR im Jahr 2024 aus.

