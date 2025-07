Allianz Aktie News: Allianz verteidigt Stellung am Dienstagmittag

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Allianz. Zum Vortag unverändert notierte die Allianz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 349,60 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Allianz-Aktie um 11:47 Uhr im XETRA-Handel bei 349,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 350,50 EUR. Die Allianz-Aktie sank bis auf 348,50 EUR. Mit einem Wert von 349,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 129.924 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 378,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 238,30 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 31,84 Prozent sinken.

Nach 15,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,64 EUR je Allianz-Aktie. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 356,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 15.05.2025. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,32 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 43,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 54,00 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Allianz-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Allianz.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,72 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor einem Jahr eingebracht

Allianz-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Neutral